/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ஆசிட் வீசிய பெண் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 10:18 PM
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பழநி:
சேலம் மாவட்டம் சிவதாபுரத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார் 48. இவரது மனைவி ஜூலி 38. வெள்ளி கொலுசு தயாரிக்கும் பட்டறையில் ஜெயக்குமார் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவருக்கு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வெண்ணிலாவுடன் 40, பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதனை ஜூலி பலமுறை கண்டித்தும் தொடர்பை விடவில்லை.
இந்நிலையில் இன்று (நவ.,14) வெண்ணிலா, ஜெயக்குமார் இருவரும் பழநிக்கு பஸ்சில் வந்தனர். அவர்களை பின் தொடர்ந்து வந்த ஜூலி, பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து அடிவாரம் பகுதிக்கு வரும் வழியில், திடீரென மறைத்து வைத்திருந்த ஆசிட்டை எடுத்து வெண்ணிலாவின் மீது ஊற்றினார். படுகாயம் அடைந்த அவர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். புகாரில் பழநி அடிவாரம் போலீசார், ஜூலியை கைது செய்தனர்.