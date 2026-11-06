/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கொப்பரை தேங்காய் ஏலம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:38 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:20 PM
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நத்தம்: நத்தம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் கொப்பரை தேங்காய் மறைமுக ஏலம் நடந்தது. மேற்பார்வையாளர் மாரிமுத்து ஏலத்தை நடத்தினார். தேங்காய் பருப்பின் தரத்திற்கேற்ப அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ.152.35, குறைந்தபட்சமாக ரூ.100-க்கு ஏலம் போனது. 3052 கிலோ கொப்பரை தேங்காய்கள் வரப்பெற்றதில் ரூ.4.50 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது.
இளநிலை உதவியாளர் பாலமுருகன், மண்டி ஆய்வாளர் முத்துக்குமார், சுற்றுவட்டார கிராம விவசாயிகள், உள்ளூர், வெளி மாவட்ட வியாபாரிகள் பங்கேற்றனர்.