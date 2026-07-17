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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ பழனி மடம் நிலம் மோசடி விவகாரம்: ஆவணங்கள் சேகரிக்கும் சி.பி.சி.ஐ.டி.,

﻿ பழனி மடம் நிலம் மோசடி விவகாரம்: ஆவணங்கள் சேகரிக்கும் சி.பி.சி.ஐ.டி.,

﻿ பழனி மடம் நிலம் மோசடி விவகாரம்: ஆவணங்கள் சேகரிக்கும் சி.பி.சி.ஐ.டி.,

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:10 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:10 PM

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திண்டுக்கல்: பழனி தண்டபாணி மடத்துக்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பு நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கு விசாரணை சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், ஆவணங்களை சேகரிக்கும் பணியில், அப்பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக களம் இறங்கி உள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அடிவாரம் பூங்கா சாலையில், தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான, 1 00 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 1.35 ஏக்கர் நிலத்தை, தனி நீதிபதியை ஏமாற்றி உத்தரவு பெற்று, தனி நபர்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு உத்தர விடப்பட்டு உள்ள து.

இதையடுத்து, வழக்கு தொடர்பான விபரங்கள், அறிக்கைகள் ஆன்லைன் மூலம் சி.பி.சி.ஐ.டி., வசம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில், திண்டுக்கல்லில் சி.பி.சி.ஐ.டி., -- டி.எஸ்.பி.,அஜய் தங்கம் தலைமையில், மது ரை, திண்டுக்கல், தேனி, திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து ஐந்து இன்ஸ்பெக்டர்கள் மேற்பார்வையில், 15-க்கும் மேற்பட்ட போலீசா ர் விசாரணை, முதல் தகவல் அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான முதற்கட்ட பணிகளை தொடங்கி உள்ளனர்.

நேற்று மாலை பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடம், கோவில் செயல் அலுவலர் அலுவலகம், நிலங்கள் நிர்வாக பிரிவு, பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் நேரில் விசாரணை நடத்தி, ஆவணங்களை சேகரித்தனர்.

தொடர்ந்து, பூங்கா ரோட்டில் உள்ள மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினர்.

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