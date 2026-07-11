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﻿ அங்கன்வாடி ஊழியர்கள்  ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ அங்கன்வாடி ஊழியர்கள்  ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:02 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:02 AM

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திண்டுக்கல்: தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர், உதவியாளர் சங்கம் சார்பில் பத்தாண்டுகள் பணி முடிந்த அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும், உள்ளூர் பணியிட மாறுதல்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டும், பிறதுறை பணிகளில் ஈடுபடுத்தக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாநில தழுவிய மாலை நேர ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

அதன்படி திண்டுக்கல் தலைமை தபால் அலுவலகம் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நிர்வாகிகள், பணியாளர்கள் திரளாக பங்கேற்றனர்.

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