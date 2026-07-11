﻿ மாவட்ட அளவிலான தடகள போட்டிகள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:02 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட தடகள சங்கம் சார்பில் 6, 8, 10, 12 வயதிற்கு உட்பட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கான 4வது ஆண்டு தடகள போட்டிகள் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நேற்று நடந்தது.
மாவட்டத்தின் பல்வேறு பள்ளிகளில் இருந்து 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். 50 மீ, 60 மீ, 300 மீ ஓட்டம், நின்று நீளம் தாண்டுதல், கிரிக்கெட் பந்து துாரமாக வீசுவது (உடல் வலிமைத்திறன்), டென்னிஷ் பந்து துாரமாக வீசுவது (உடல் வலிமைத் திறன்) உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் நடந்தது.
இப்போட்டிகளில் திண்டுக்கல் புனித செசிலியாள் நடுநிலைப்பள்ளி முதலிடம், வேடசந்துார் புனித பேட்ரிக்ஸ் மெட்ரிக் உயர்நிலைப்பள்ளி இரண்டாம் இடம், நத்தம் ராம்சன்ஸ் மெட்ரிக் உயர்நிலைப்பள்ளி 3ம் இடம் பெற்றன.
அனைத்து பிரிவுகளிலும் முதல் மூன்று இடங்களை பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பதக்கம், பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சிறந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு, கேடயம் வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட தடகள சங்க மூத்த இணைச்செயலாளர் துரைராஜ் நன்றி தெரிவித்தார். ஏற்பாடுகளை மாவட்ட தடகள சங்க செயலாளர் சிவக்குமார், தமிழ்நாடு தடகள சங்க துணைத்தலைவர் துரை செய்திருந்தனர்.