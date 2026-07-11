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﻿ 'கொடை'யில் இடைவிடாத மழை

﻿ 'கொடை'யில் இடைவிடாத மழை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:03 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:03 AM

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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் நேற்று இடைவிடாது பெய்த மழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதித்தது.

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் சில தினங்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

அதன்படி கொடைக்கானல், தாண்டிக்குடியில் நேற்று காலை முதல் இடைவிடாது மிதமான மழை பெய்தது.

இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் விடுதிகளிலே முடங்கினர். நகரை பனிமூட்டம் சூழ்ந்து வாகனங்கள் முகப்பு விளக்கை எரிய விட்டு சென்றன. காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகரித்து குளிர் நிலவியது. மாலையில் மழை ஓய்ந்தபின் ரம்யமான சூழலில் பயணிகள் படகு சவாரி செய்தனர். முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் வெறிச்சோடின.

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