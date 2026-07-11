﻿ 'ஸ்வீட்ஸ்' தயாரிப்பு கோடவுனில் தீ

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:04 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் ஸ்வீட்ஸ் தயாரிக்கும் கோடவுனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பொருட்கள் தீயில் கருகின.
திண்டுக்கல் நாகர் நகர் பகுதியில் 'ஸ்வீட்ஸ்' விற்பனை கடை உள்ளது. இந்த கடையில் விற்பனைக்கு தேவையான ஸ்வீட்ஸ், கார வகைகள் நாகல்புதுார் 3வது சந்தில் உள்ள வீட்டில் தயாரிக்கின்றனர்.
நேற்று இங்கு 5 பேர் ஸ்வீட்ஸ், கார தயாரிப்பில் ஈடுபட்டனர். மதியம் 2:10 மணிக்கு கோடவுனில் திடீரென தீப்பற்றியது. கூரை, தயாரித்து பெட்டிகள், குவித்து வைத்திருந்த ஸ்வீட்ஸ், காரவகைகள் தீயில் எரிந்து கருகின.
திண்டுக்கல் தீயணைப்பு, மீட்புப் பணிகள் துறை கூடுதல் மாவட்ட அலுவலர் மயில்ராஜ், நிலைய தீயணைப்புத்துறை அலுவலர் ஜெயமாரி ஐயப்பன் தலைமையிலான வீரர்கள் 8 பேர் போராடி தீயை அணைத்தனர்.
கடை உரிமையாளர் விஜயக்குமார் புகாரில் திண்டுக்கல் வடக்கு போலீஸ் எஸ்.ஐ., கார்த்திகேயன் விசாரிக்கிறார்.