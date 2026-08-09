/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ மாவட்ட யோகாசன போட்டி
ADDED : ஆக 09, 2026 12:40 AM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட யோகாசன சங்கம் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான யோகாசன போட்டிகள் மாவட்ட உள் விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று நடந்தது.
6 வயது முதல் 30 வயது வரை உள்ளவர்களுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடந்தது. ஒட்டன்சத்திரம், வடமதுரை என மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து மாணவ, -மாணவிகள் 600 பேர் கலந்து கொண்டனர். இதில் ஆகர்ன தனுார் ஆசனம், ஏக பாத சிகந்தாசனம், சக்கராசனம், தனூர் ஆசனம், கர்ப்ப பிண்ட ஆசனம், மச்சியாசனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு யோகாசனங்களை மாணவ, -மாணவிகள் செய்து அசத்தினர்.