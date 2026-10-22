/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/இரட்டை மாட்டுவண்டி பந்தயம்
UPDATED : அக் 17, 2026 03:48 AM
ADDED : அக் 16, 2026 03:44 PM
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பட்டிவீரன்பட்டி: அய்யம்பாளையம் சின்ன முத்தாலம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு இரட்டை மாட்டுவண்டி பந்தயம் நடந்தது. பெரிய மாடு, சின்ன மாடு என இரண்டு பிரிவுகளாக போட்டிகள் நடந்தன. சுற்றுவட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பெரிய மாடு பிரிவில் முதல் பரிசு முருகன், 2ம் பரிசு கிஷோர்குமார், மருது 3ம் பரிசு நச்சுமாயி, சின்ன மாடு பிரிவில் முதல் பரிசு சரவணன், 2ம் பரிசு மருது பிரதர்ஸ், 3ம் பரிசு சவுந்தரபாண்டி வண்டிகள் வென்றன. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, கேடயம் வழங்கப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை விழாக்குழுவினர் செய்திருந்தனர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பட்டிவீரன்பட்டி இன்ஸ்பெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமையிலான போலீசார் செய்திருந்தனர்.