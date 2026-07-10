﻿ குடிநீர் தட்டுப்பாடு: பெண்கள் மறியல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:14 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் கேட்டு காலி குடங்களுடன் பெண்கள் ரோடு மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தாமதமாகும் பருவமழை, ஆத்துார் காமராஜர் அணையில் நீர் இருப்பு குறைவால் திண்டுக்கல்லில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த மாநகராட்சி அறிவுறுத்தி உள்ளது. சுழற்சி முறையில் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு மணி நேரம் குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மாநகராட்சி வார்டு எண் 41 வாட்டர் டேங்க் ரோடு, வார்டு 42 மேட்டுப்பட்டி பகுதியில் பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுறையே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்தது.
இதனால் அன்றாட தேவைகளுக்குக்கூட தண்ணீர் சேமித்து வைக்க முடியாமல் அப்பகுதி மக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர். சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்யக்கோரி மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கவுன்சிலர்கள் முறையிட்டனர். எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி பெண்கள் திண்டுக்கல் மதுரை ரோட்டில் காலி குடங்களுடன் திரண்டு மறியல் செய்தனர். இதனால் போக்குவரத்து தடைப்பட்டு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
தகவலறிந்து வந்த தெற்கு போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதிகாரிகளிடம் பேசி சீரான குடிநீர் விநியோகத்துக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனர். இதனால் மறியலை கைவிட்டு கலைந்தனர்.