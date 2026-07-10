/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ நதிக்கரையில் குப்பை அகற்றம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:05 AM
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பழநி: பழநி சண்முக நதிக்கரையில் கோயம்புத்துார் ரோடு பகுதியில் அ.கலையம்புத்துார் ஊராட்சியில் சேகரமாகும் குப்பையை கொட்டி வந்தனர்.
இதனால் அப்பகுதியில் சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டது. அவ்வப்போது தீப்பற்றி புகைமண்டலமாக காட்சியளித்தது.
புகாரின் பேரில் நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் முத்துராமலிங்கம் தலைமையிலான அலுவலர்கள் அங்கு கொட்டப்பட்டு இருந்த குப்பையை ஊராட்சி வாகனத்தை பயன்படுத்தி அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்தனர். உதவி பொறியாளர் சங்கரநாராயணன் உடன் இருந்தார்.