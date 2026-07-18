﻿ லட்சார்ச்சனை துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:32 AM
பழநி: பழநி பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் ஆடி லட்சார்ச்சனை நேற்று துவங்கியது.
பழநி முருகன் கோயிலின் உப கோயிலான பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதத்தில் லட்சார்ச்சனை விழா நடந்து வருகிறது. அதன்படி ஆடி மாத முதல் நாளான நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு லட்சார்ச்சனை துவங்கியது.
இதில் அம்மனுக்கு முத்தங்கி அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. ஆக.,10 வரை லட்சார்ச்சனை நடக்க உள்ள நிலையில் ஆக.,11ல் யாக பூஜை நடக்கிறது. ஆக.,14ல் மகா அபிஷேகம், தங்கக்கவச அலங்காரம், இரவு வெள்ளி ரதத்தில் அம்மன் திருவீதி உலா நடக்க உள்ளது.
ஆடி பிறப்பு வழிபாடு ஆடி மாத பிறப்பை முன்னிட்டு பழநி முருகன் கோயிலில் ஆனந்த விநாயகர் சன்னதியில் கும்ப கலசங்கள் வைத்து கணபதி யாகம் நடந்தது. தொடர்ந்து கலச நீரால் ஆனந்த விநாயகருக்கு அபிஷேகம், வெள்ளிக்கவச அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது.
திருஆவினன்குடி பெரியநாயகி அம்மன் கோயில், லட்சுமி நாராயண பெருமாள், பட்டத்து விநாயகர் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது.