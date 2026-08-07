புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 08:55 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
திண்டுக்கல்:திண்டுக்கல் பி.எஸ்.என்.ஏ., இன்ஜினியரிங், தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி கல்வி, தொழிற்துறைகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் சென்னை கருடா ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடன் கை கோர்த்துள்ளது.
பி.எஸ்.என்.ஏ., கல்வி நிறுவனங்களின் அறங்காவலர் சூர்யா ரகுராம், கருடா ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவன முதன்மை செயல் அதிகாரி விஜயகுமார் ஆகியோர் 2 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டனர்.
இந்த ஒப்பந்தங்களின் மூலம் பி.எஸ்.என்.ஏ., வளாகத்தில் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ் மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதனால் தொழில்துறை சார்ந்த மாணவர் திட்டங்கள், ஆராய்ச்சி முயற்சிகள், நவீன ஆய்வக வசதிகள், பேராசிரியர் பயிற்சி வகுப்புகள், தொழில்நுட்ப கருத்தரங்குகள், பயிற்சி முகாம்கள், டிரோன் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புதுமை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளலாம்.
டி.ஜி.சி.ஏ., அங்கீகாரம் பெற்ற ரிமோட் பைலட் பயிற்சி மையம் நிறுவப்பட உள்ளதால் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் ட்ரோன் பைலட் பயிற்சி பெற்று தேசிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்களை பெற முடியும்.
தொழில்துறையின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாணவர்களை தயார்படுத்தும் கல்லுாரியின் முயற்சிக்கு வலுசேர்ப்பதுடன் டிரோன் தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி, புதுமை வளர்ச்சியில் புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிகழ்ச்சியில் பி.எஸ்.என்.ஏ., கல்லுாரி முதல்வர் வாசுதேவன், கருடா ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவன ஆர்.பி.டி.ஓ., துணைத்தலைவர் சஞ்சய் பால், சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ் தலைவர் கண்ணன் சின்னசாமி, கல்லுாரி மெக்கானிக்கல் துறைத்தலைவர் முரளிதரன் பங்கேற்றனர்.