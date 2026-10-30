/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பழநி அருகே வெடிச்சத்தம் அதிர்வு
UPDATED : அக் 30, 2026 12:06 AM
ADDED : அக் 30, 2026 12:06 AM
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ஆயக்குடி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி ஆயக்குடி அருகே வெடிச்சத்தத்தை தொடர்ந்து அதிர்வு ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினர்.
பழநி அருகே புது ஆயக்குடி, பழைய ஆயக்குடி, கணக்கம்பட்டி, கோம்பைப்பட்டி, டி.கே.என். புதூர் பகுதிகளில் நேற்றிரவு 10:10 மணியளவில் பயங்கர வெடிச்சத்தம் கேட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து லேசான அதிர்வு ஏற்பட்டது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனர். சிலர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தெருவில் வந்து நின்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து வருவாய்த்துறையினர் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.