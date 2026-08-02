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﻿ கைதானவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டம்

﻿ கைதானவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டம்

ADDED : ஆக 01, 2026 11:15 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:15 PM

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திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி பூங்கா ரோட்டில் தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் 11 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ், மோசடியாக நிலம் வாங்கிய திருப்பூர் மாவட்டம் பாப்பன்குளம் வெள்ளத்துரை, பழநி டி.கே.என்.புதுார் சேதுபதி, பத்திரம் தயாரித்து கொடுத்த வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மோசடியில் தொடர்புடைய பத்திர எழுத்தர் ஒட்டன்சத்திரம் ஜெயபிரகாஷ் தலைமறைவாகி விட்டார்.

அவர் ஜூலை 29ல் மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளி மாநிலத்திற்கு தப்பிச்சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அவரது இருப்பிடத்தை அறிய சிறப்பு தனிப்படையினர் வெளிமாநிலத்தில் முகாமிட்டுள்ளனர்.

மதுரை சிறையிலுள்ள முருகதாஸ், வெள்ளைத்துரை, சேதுபதி, அன்வர்தீன் ஆகிய நால்வரையும் போலீசார் ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்காக திண்டுக்கல் முதலாவது மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் மனு செய்துள்ளனர். மனு ஆக.,5ல் விசாரணைக்கு வருகிறது.

ஜாமின் மனு தள்ளுபடி ஜாமின் கேட்டு வெள்ளத்துரை, சேதுபதி தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு செய்யப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் வெள்ளைத்துரையின் ஜாமின் மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இருதரப்பு வாதங்கள் கேட்கப்பட்டன.

ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி பாக்கியராஜ் உத்தரவிட்டார். சேதுபதியின்ஜாமின் மனு மீதான விசாரணை நாளை (ஆக.,3) தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

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