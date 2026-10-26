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ரோட்டில் தேங்கிய கழிவுநீர்

ரோட்டில் தேங்கிய கழிவுநீர்

UPDATED : அக் 18, 2026 11:41 PM

ADDED : அக் 18, 2026 06:26 PM

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UPDATED : அக் 18, 2026 11:41 PM ADDED : அக் 18, 2026 06:26 PM

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ஒட்டன்சத்திரம்: ஒட்டன்சத்திரம், அத்திக்கோம்பை, சாலைப்புதுார், காளாஞ்சிபட்டி, தங்கச்சியம்மாபட்டி சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் கனமழை பெய்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகள், ரோட்டின் ஓரங்களில் மழைநீர் தேங்கியது.

தங்கச்சியம்மாபட்டி காந்தி மார்க்கெட் முன்பு கழிவுநீர் வெளியேற வழியின்றி ரோட்டில் தேங்கியது. இதனால் ஒட்டன்சத்திரம் - தாராபுரம் ரோட்டில் டூவீலர்களில் சென்றவர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். கழிவுநீர் தேங்காமால் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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