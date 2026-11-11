/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கூட்டத்தால் டாஸ்மாக் கடை மூடல்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:24 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
அ நிறம் | அளவு
வத்தலக்குண்டு: வத்தலக்குண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே டாஸ்மாக் கடை செயல்படுகிறது. அதே பகுதியில் செயல்படும் தனியார் மதுபானக் கடை அடைக்கப்பட்டதால் டாஸ்மாக் கடையில் கூட்டம் அலைமோதியது.
ஸ்கேன் செய்யும் கருவி மெதுவாக வேலை செய்ததால் விற்பனையில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால் மது வாங்க வந்தவர்களுக்கும் டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து வாடிக்கையாளர்கள் கடையை ஆவேசமாக தாக்க தொடங்கினர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஊழியர்கள் கடையை மூடினர். பின்னர் மாலையில் போலீசார் பாதுகாப்புடன் கடை திறக்கப்பட்டது.