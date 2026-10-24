/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை (அக்.,22) மின் தடை
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 03:56 PM
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காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை,
-செங்குறிச்சி, எஸ்.குரும்பபட்டி, ராஜக்காபட்டி, புகையிலைபட்டி, மடூர், சிலுவத்துார், வி.டி.பட்டி, வி.எஸ்.கோட்டை, மார்க்கம்பட்டி, வி.மேட்டுப்பட்டி, காமாட்சிபுரம், தேத்தாம்பட்டி, கம்பிளியம்பட்டி, காட்டுப்பட்டி, அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்.
செந்துறை, மதவநாயக்கன்பட்டி, பிள்ளையார்நத்தம், கோட்டைப்பட்டி, கோசுக்குறிச்சி, குடகிபட்டி, மங்களபட்டி, மணக்காட்டூர், களத்துப்பட்டி, மாமரத்துபட்டி, கருத்தநாயக்கன்பட்டி, அதனைச் சுற்றியுள்ள குக்கிராமங்கள்.