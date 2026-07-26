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ரோட்டோரம் வீசப்படும் காய்கனி கழிவுகள்

ரோட்டோரம் வீசப்படும் காய்கனி கழிவுகள்

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:50 PM

ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:50 PM ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:32 PM

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ரெட்டியார்சத்திரம்:ஒட்டன்சத்திரம் செம்பட்டி ரோட்டில் வியாபாரிகள் வீசிச்செல்லும் காய்கனி கழிவுகள், சுகாதாரக்கேட்டை ஏற்படுத்துகிறது.

கன்னிவாடி, தர்மத்துப்பட்டி, செம்பட்டி பகுதியில் கிராமப்புற வாரச்சந்தை அதிகரித்து வருகிறது. வியாபாரிகள் காய்கனிகளை ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல் மார்க்கெட்டில் இருந்து வாங்கி வந்து சந்தைகளில் விற்கின்றனர்.

பெரும்பாலான நேரங்களில் செயற்கை உரம், பூச்சி மருந்து, போதிய விளைச்சல் இல்லாத காய், பழங்கள் பெருமளவு அழுகி வீணாகிறது. இவற்றை முறையாக அப்புறப்படுத்துவது இல்லை. ரோட்டோரங்களில் வீசுகின்றனர். விவசாயிகளும் மகசூல் பாதித்த விளைபொருட்களை கண்டகண்ட இடங்களில் குவிக்கின்றனர்.

ஒட்டன்சத்திரம்- மதுரை ரோட்டில் சில வாரங்களாக இதுபோன்ற கழிவு குவியல் அதிகரித்து வருகிறது. இது துர்நாற்றத்துடன் சுகாதாரக்கேட்டை ஏற்படுத்துகிறது. இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

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