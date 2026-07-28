﻿ பெருமாள் கோயில்களில் திருக்கல்யாணம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:32 AM
வடமதுரை: வடமதுரை சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயில் ஆடித்திருவிழாவில் நேற்றிரவு சுவாமி திருக்கல்யாணம் நடந்தது. நாளை (ஜூலை 29) மாலை தேரோட்டம் நடக்கிறது.
ஆடி மாத பவுர்ணமியையொட்டி 13 நாட்கள் நடக்கும் இத்திருவிழா ஜூலை 21ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி நடந்து வருகிறது. முக்கிய நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றான திருக்கல்யாணம் நேற்றிரவு சவுந்தரவல்லி தாயார் சன்னதியில் நடந்தது. தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு நாளை காலை 8:00 மணியளவில் கோயில் வளாகத்தில் சுதர்ஷண ஹோமமும், மதுரை அழகர்மலையில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தீர்த்தம் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகமும் நடக்கிறது.
மாலை 4:00 மணிக்கு ஸ்ரீதேவி, பூமாதேவியுடன் சவுந்தரராஜப் பெருமாள் சுவாமி தேரில் எழுந்தருள தேரோட்டம் ரத வீதிகள் வழியே வலம் வரும். இரவு 8:00 மணிக்கு சுவாமி தேர்க்கால் பார்க்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
ஏற்பாடுகளை செயல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி, தக்கார் சுரேஷ்கண்ணன், ஊர்மக்கள் செய்து வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல் : தாடிக்கொம்பு சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் ஆடித்திருவிழாவில் நேற்று சுவாமி திருக்கல்யாணம் நடந்தது.ஆடித்திருவிழா ஜூலை 21ல் கொடி ஏற்றத்துடன் துவங்கி நடந்து வருகிறது. நேற்று காலை கற்பக விருட்ச வாகனத்தில் எழுந்தருளிய பெருமாளுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன. மாலை 6:30 மணிக்கு மேல் 7:30 மணிக்குள் ஸ்ரீதேவி பூமாதேவி சமேத சவுந்தரராஜ பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாணம் விமரிசை யாக நடந்தது. இரவு 9:00 மணிக்கு பூப்பல்லக்கில் திருமணக்கோலத்தில் எழுந்தருளல் நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்களுக்கு திருமண விருந்து அளிக்கப்பட்டது.