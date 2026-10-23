/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கோபியில் மறியல் 100 பேர் கைது
ADDED : அக் 22, 2026 06:58 AM
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கோபி:பயிர்கடனை தள்ளுபடி செய்யக்கோரி, கோபியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட, 100 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
த.வெ.க.,
தேர்தல்கால வாக்குறுதியின்படி, கூட்டுறவு பயிர்கடனை தள்ளுபடி
செய்யக்கோரி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்கள் சார்பில், மாவட்ட
தலைவர் பழனிசாமி தலைமையில், கோபி பஸ் ஸ்டாண்டில் நேற்று குவிந்தனர்.
மாநில துணைத்தலைவர் துளசிமணி, மாவட்ட செயலாளர் மாரிமுத்து, மாவட்ட
துணைத்தலைவர் முனுசாமி அடங்கிய குழுவினர் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி
பேசினர். பருவமழை பொய்த்துபோனதால், விவசாயிகளுக்கு வறட்சி
நிவாரணத்தொகை வழங்க வேண்டும். வேலையிழந்த விவசாய
தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை
வலியுறுத்தி, கோபி பஸ் ஸ்டாண்டு முன், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
மறியலில் ஈடுபட்ட, 100 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.