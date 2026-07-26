/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பஞ்சராகி நின்ற லாரி மீது பஸ் மோதி 11 பேர் காயம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:59 AM
அ நிறம் | அளவு
பவானி:அத்தாணியில்
இருந்து அந்தியூருக்கு, செங்கல் சூளைக்கு தேவையான தென்னை மர
கட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு லாரி நேற்றிரவு, 7:00 மணியளவில்
சென்றது. தோப்பூர் பகுதியில் சென்ற போது லாரி பஞ்சரானதால் டிரைவர்
ஓரங்கட்டி நிறுத்தினார்.
இந்நிலையில் கோபி புதுக்கரைப்புதூர்
பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் டெக்ஸ்டைல் நிறுவன பஸ், பஞ்சராகி நின்ற
லாரியின் பின்னால் மோதியது. அதன் பிறகும் நிற்காமல் தாறுமாறாக சென்று
சாலையோர மின் கம்பத்தில் மோதி நின்றது. விபத்தில் பஸ்சில் வந்த, 11
தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்தனர்.
ஆப்பக்கூடல் போலீசார் அனைவரையும் மீட்டு, அந்தியூர் அரசு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்தால் அத்தாணி--அந்தியூர்
சாலையில் அரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.