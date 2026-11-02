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டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் 2,850 பேர் 'ஆப்சென்ட்'
டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் 2,850 பேர் 'ஆப்சென்ட்'
ADDED : நவ 02, 2026 06:08 AM
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ஈரோடு:தமிழ்நாடு
அரசு தேர்வாணையம் நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப குடிமை பணிகள்
தேர்வு 2 (தொகுதி 2-2ஏ பணிகள்) பதவிக்கான முதல்நிலை தேர்வு
நடந்தது.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஈரோடு, பவானி, கோபி என, 52
மையங்களில் தேர்வு நடந்தது. மொத்தம், 15,049 பேர்
விண்ணப்பித்திருந்தனர். ஆனால் நேற்று, 12,199 பேர் மட்டுமே
எழுதினர். 2,850 பேர் தேர்வு எழுதவில்லை. தேர்வு பணிக்காக, 12
நடமாடும் குழு, 52 ஆய்வு அலுவலர்கள் மற்றும் துணை ஆட்சியர் நிலையில்
மூன்று பறக்கும் படை அலுவலர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். கோபி
வைரவிழா ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி, பழனியம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி தேர்வு
மையத்தில், கலெக்டர் கந்தசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.