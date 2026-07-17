/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ மதுக்கடையை எதிர்த்து 4வது முறை போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:13 AM
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பவானி:அம்மாபேட்டை அருகே சித்தார் - குறிச்சி சாலையில், டாஸ்மாக் மதுக்கடை உள்ளது. இந்த கடையால் பல இடையூறு ஏற்படுகிறது. எனவே கடையை அகற்ற வேண்டும் என்றும் நான்காவது முறையாக நேற்று கடையை முற்றுகையிட்டு, மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
டி.எஸ்.பி., ஜெய்சிங், அம்மாபேட்டை போலீசார், பவானி தாசில்தார் கற்பகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். கோரிக்கையை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறவே, மக்கள் மறியலை கைவிட்டனர்.