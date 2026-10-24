/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/வாகனங்கள் 30ல் ஏலம்
ADDED : அக் 23, 2026 06:43 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு போலீசாரால்,
மதுவிலக்கு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஏழு நான்கு சக்கர
வாகனங்கள், 91 இரண்டு சக்கர வாகனங்கள், ஈரோடு ஆணைக்கல்பாளையம்
ஆயுதப்படை மைதானத்தில் வரும், 30ல் பொது ஏலம் விடப்பட உள்ளது.
ஏலம்
எடுப்போர், 28, 29ல் காலை, 10:00 மணி முதல் மாலை, 5:00 மணி வரை வாகனங்களை
பார்வையிடலாம். முன்பணமாக டூவீலருக்கு 2,000 ரூபாய், நான்கு
சக்கர வாகனத்துக்கு 5,000 ரூபாய் ஏலம் நடக்கும் இடத்தில் செலுத்த
வேண்டும். இவர்கள் மட்டுமே ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும்.
விபரங்களுக்கு 94429 00373, 99760 57118, 83000 39780 ஆகிய எண்களில்
தொடர்பு கொள்ளலாம்.