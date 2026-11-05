அவிநாசி - அத்திக்கடவு திட்ட விவசாயிகள் முதல்வரிடம் மனு
அவிநாசி - அத்திக்கடவு திட்ட விவசாயிகள் முதல்வரிடம் மனு
ADDED : நவ 04, 2026 07:35 AM
ஈரோடு:பெருந்துறைக்கு
நேற்று வந்த முதல்வர் விஜய்யிடம், அத்திக்கடவு - அவிநாசி
திட்டத்தால் பயன் பெறும் விவசாயிகள் சந்தித்து மனு வழங்கினர்.
மனு
விபரம்: அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டத்துக்கு காளிங்கராயன்
அணைக்கட்டு பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்து, 1,045 குளங்கள், ஏரி,
குட்டைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் பாசனம், நிலத்தடி
நீர் மட்டம் உயர்வு, கால்நடைகளின் குடிநீராதாரமாக விளங்குகிறது.
இதனால்
பருவமழை காலம் மற்றும் உபரி நீர் வரத்தாகும்போது தண்ணீர் வழங்க
வேண்டும். அதுபோல விடுபட்ட குளங்களையும், அத்திக்கடவு - அவிநாசி
திட்டம் - 2 என உருவாக்கி, அதில் கூடுதல் குளங்கள், ஏரி, குட்டைகளை
சேர்க்க வேண்டும்.
உபரி நீர், வெள்ள நீர் வெளியேறும்போது அத்திட்டங்களுக்கு வழங்கி பயன் தர வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.
குழந்தைக்கு விஜய் என பெயர் சூட்டிய முதல்வர்
சேலத்தை
சேர்ந்த ஒரு பெண், தனது ஆண் குழந்தையை துாக்கி வந்து, பெருந்துறை
பொதுப்பணித்துறை விருந்தினர் மாளிகையில் தங்கி இருந்த முதல்வர் விஜயை
சந்தித்து, தனது குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க கோரினார். முதல்வரின்
பெயரையை வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்றதால், குழந்தைக்கு 'விஜய்' என
முதல்வர் பெயரிட்டு, தங்க மோதிரம் வழங்கினார்.