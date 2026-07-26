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பவானிசாகர் நீர்வரத்து 13 கன அடியாக சரிவு

பவானிசாகர் நீர்வரத்து 13 கன அடியாக சரிவு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:55 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:55 AM

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புன்செய்புளியம்பட்டி:பவானிசாகர் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான நீலகிரி மலைப்பகுதியில், இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யாததால், நேற்றைய நிலவரப்படி அணைக்கான நீர்வரத்து, 13 கன அடியாக இருந்தது.

அதேசமயம் அணையில் இருந்து அரக்கன்கோட்டை தடப்பள்ளி பாசனத்திற்கு, 650 கன அடி; காளிங்கராயன் பாசனத்திற்கு, 450 கன அடி, குடிநீர் தேவைக்காக, 100 கன அடி, கீழ்பவானி வாய்க்காலில் 5 கன அடி என, 1,205 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. நீர் திறப்பு அதிகரித்துள்ளதால் அணை நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது. நேற்று அணை நீர்மட்டம், 56.59 அடி, நீர் இருப்பு 6.2 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் அணை நீர்மட்டம், 98.58 அடி; நீர் இருப்பு 27.6 டி.எம்.சி.,யாகவும், நீர்வரத்து, 3,427 கன அடியாகவும் இருந்தது.

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