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பவானிசாகர் நீர்மட்டம் 5 நாளில் 4 அடி உயர்வு

பவானிசாகர் நீர்மட்டம் 5 நாளில் 4 அடி உயர்வு

ADDED : அக் 11, 2026 04:59 AM

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ADDED : அக் 11, 2026 04:59 AM

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புன்செய்புளியம்பட்டி:பவானிசாகர் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதியான, நீலகிரி மலைப்பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக, கனமழை பெய்கிறது.

இதனால் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி நீர்வரத்து, 3,488 கன அடியாக இருந்தது. நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் கடந்த, 6ல், 53 அடியாக இருந்த அணை நீர்மட்டம் நான்கு அடி அதிகரித்து, 57.16 அடியாக நேற்று மாலை உயர்ந்தது. அதாவது அணை நீர்மட்டம் ஐந்து நாளில் நான்கு அடி உயர்ந்துள்ளது.

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