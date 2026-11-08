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பத்திர எழுத்தர்கள் ஈரோட்டில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

பத்திர எழுத்தர்கள் ஈரோட்டில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : நவ 07, 2026 05:33 AM

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ADDED : நவ 07, 2026 05:33 AM

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ஈரோடு:தமிழ்நாடு பத்திரம் நகல் எழுதுவோர் மாநில சங்கம் சார்பில், ஈரோடு ரங்கம்பாளையத்தில் உள்ள ஈரோடு மாவட்ட சார்பதிவாளர் அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

மாவட்ட தலைவர் ஞானசம்மந்தம் தலைமை வகித்தார். பத்திரப்பதிவு துறையில், ஸ்டார்-3.0 இ-டெண்டர் விடக்கூடாது. காகிதமில்லா, நேரில் வரத்தேவையற்ற பதிவு நடைமுறையை திரும்ப பெற வேண்டும். பத்திரம் நகல் எழுதுவோர் வாழ்வாதாரத்தை காக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். வரும், 10, 11ல் மாநில அளவில் பத்திரப்பதிவு பணியை முற்றிலும் புறக்கணிப்பதாக தெரிவித்தனர்.

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