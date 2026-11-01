/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/பவானி ஆற்றில் முதலை சத்தியமங்கலத்தில் பீதி
UPDATED : அக் 28, 2026 06:55 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:24 AM
அ நிறம் | அளவு
சத்தியமங்கலம்: சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த கொமராபாளையத்தில் பவானி ஆறு செல்கிறது. கரையில் உள்ள விநாயகர் கோவில் அருகில் முதலை படுத்திருப்பதை, அப்பகுதியில் சீட்டாடி கொண்டிருந்த சிலர் பார்த்துள்ளனர். அவர்கள் சத்தமிட்டதால் ஆற்றில் இறங்கி சென்று விட்டதாக தெரிகிறது. அப்போது அப்பகுதியில் துணி துவைத்து கொண்டிருந்த சிலரும் முதலையை பார்த்துள்ளனர்.
தகவல் பரவிய நிலையில் வனத்துறையினரும் நேற்று விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். கொடிவேரி, அத்தாணி, பவானி வரை சென்று இருக்குமா? அல்லது எதிர் கொண்டு வேறு பகுதிக்கு சென்று விட்டதா? என்றும் கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனால் பவானி ஆற்றில் துணி துவைக்கவும், குளிக்கவும் செல்ல முடியாமல் மக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.