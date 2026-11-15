/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/சிகிச்சையில் இருந்த ஏட்டு சாவு
ADDED : நவ 14, 2026 06:44 AM
அ நிறம் | அளவு
புன்செய்புளியம்பட்டி:சிகிச்சையில்
இருந்த போலீஸ் ஏட்டு இறந்தார்.கோபி அடுத்த கூகலுாரை சேர்ந்தவர்
சுரேந்திரன், 59; பவானிசாகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தலைமை காவலராக
பணிபுரிந்தார். உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், 10ம்
தேதி முதல் கோபி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை உயிரிழந்தார். இறந்த சுரேந்திரனுக்கு மனைவி மோகனாம்பாள், 50, மகன் சூரிய பிரசாந்த், 28, உள்ளனர்.