/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ திம்பம் மலைப்பாதையில் ஈச்சர் வேன்-பஸ் மோதல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:18 AM
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சத்தியமங்கலம்:சத்தியமங்கலம்
அடுத்த திம்பம் மலைப்பாதை வழியாக, சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து
கொள்ளேகால் நோக்கி ஒரு தனியார் பஸ், 50 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன்
வந்தது.
கடம்பூரை சேர்ந்த திவாகர், 42, ஓட்டினார். பஸ்சின்
பின்னால் காங்கேயத்திலிருந்து சாம்ராஜ் நகர் நோக்கி ஈச்சர் வேன்
வந்தது. சாம்ராஜ் நகரை சேர்ந்த முகமது உசேன், 33, ஓட்டினார். 15வது
கொண்டை ஊசி வளைவில் பஸ் வலது புறம் ஏறி திரும்பியபோது, ஈச்சர் வேன் இடது
புறத்தில் ஏறி வந்த ஈச்சர் வேன் திடீரென நின்றது. இதனால் பஸ்ஸின்
முன்பக்கம் வேனின் பின்னால் மோதியது. இதில் பயணிகளுக்கு எந்த
பாதிப்பும் இல்லை. இதனால் மலைப்பாதையில், 4;00 மணி முதல் 5;00 மணி வரை
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.