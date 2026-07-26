பள்ளி சுற்றுச்சுவரை இடித்து மக்களை பயமுறுத்திய யானை
பள்ளி சுற்றுச்சுவரை இடித்து மக்களை பயமுறுத்திய யானை
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:57 AM
தாளவாடி:தாளவாடியில் இரை தேடி பட்டப்பகலில் ஊருக்குள் புகுந்த யானையால் மக்கள் பீதியடைந்தனர்.
சத்தியமங்கலம்
புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள வனப்பகுதியில் யானை நடமாட்டம் அதிகமாக
உள்ளது. தற்போது போதிய முழையின்றி தாளவாடிமலை வனப்பகுதியில்
தற்போது கடும் வறட்சி நிலவுவதால், யானைகள் இரை தேடி விவசாய நிலங்களில்
புகுந்து பயிர்களை சேதம் செய்து வருவது தொடர் கதையாகி விட்டது.
தாளவாடி வனச்சரகம் சிக்கள்ளி கிராமத்தில், நேற்று காலை ஒரு யானை
விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதம் செய்தது.
இதைப்பார்த்த விவசாயிகள் தாளவாடி வனத்துறையினருக்கு தகவல்
அளித்தனர்.
வனத்துறையினர் யானையை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் விவசாய நிலங்களில் உலா வந்த யானை, சிக்கள்ளி கிராமத்தில் உள்ள
அரசுப்பள்ளி வளாகத்துக்குள் புகுந்தது. பள்ளி சுற்றுச்சுவரை
உடைத்து கொண்டு வெளியேறியது. ஆனாலும் ஒரு மணி நேரம் போராடி
வனத்துறையினர் யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர். காலை
வேளையில் ஊருக்குள் உலா வந்த யானையால் மக்கள் பீதி அடைந்தனர்.