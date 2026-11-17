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7 நாளில் 84 பாம்பு அழைப்பு தீயணைப்பு துறையினர் தகவல்
7 நாளில் 84 பாம்பு அழைப்பு தீயணைப்பு துறையினர் தகவல்
ADDED : நவ 16, 2026 06:41 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் கடந்த, 8ம் தேதி முதல், 14ம் தேதி வரையிலான ஒரு
வாரத்தில், 84 பாம்பு அழைப்புகளுக்கு சென்று வந்துள்ளதாக
தீயணைப்பு
துறையினர் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் மேலும்
கூறியதாவது: கடந்த ஒரு வாரத்தில் இரு ஆண் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
நீர் நிலைகளில் தவறி விழுந்த ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டனர். ஒரு குழந்தை,
ஒரு ஆந்தை, 6 தெரு நாய்கள், 5 ஆடு-மாடுகள், 6 பூனைகள், 2 உடும்பு, 2
மயில்கள், 4 தேன் கூடுகள் அழைப்புக்கும் சென்று வந்தோம். சமீப காலமாக
வீடு, அலுவலகம், ஆலைக்குள் பாம்பு புகுந்துள்ளதாக கூறி பாம்பு
அழைப்புகளே அதிகம் வருகிறது. பெரும்பாலும் பாம்புகளை உயிருடன்
பிடித்து வனத்துறையில்
ஒப்படைக்கிறோம். இவ்வாறு கூறினர்.