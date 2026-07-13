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லிப்ட்டில் சிக்கித் தவித்த 12 பேரை மீட்ட தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள்

லிப்ட்டில் சிக்கித் தவித்த 12 பேரை மீட்ட தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:17 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:17 AM

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கோபி:ஒரே சமயத்தில் 12 பேர் புகுந்ததால், கோளாறாகி நின்ற லிப்ட்டால், கோபியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி, புதுப்பாளையத்தை கடந்து, பிரதான ஈரோடு சாலையில், பார்வதி நகர் பிரிவு அருகே மூன்று தளங்களை கொண்ட, தனியார் காம்ப்ளக்ஸ் உள்ளது. அந்த கட்டடத்தில் மூன்றாவது தளத்தில் உள்ள பிட்னஸ் ஜிம்மை, வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேற்று திறந்து வைத்து சென்றார். இந்நிலையில் இதே காம்ப்ளக்சின் லிப்டில், 12 பேர் சிக்கி கொண்டதாக, கோபி தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு நேற்று காலை, 9:12 மணிக்கு தகவல் கிடைத்தது. நிலைய அலுவலர் ரமேஷ்குமார், முருகன், திருமலைசாமி, ராமச்சந்திரன் அடங்கிய குழுவினர் விரைந்தனர். முதல் தளத்திலேயே கோளாறாகி நின்றிருந்த லிப்டின் கதவை திறந்தனர்.

லிப்டுக்குள் டி.என்.,பாளையத்தை சேர்ந்த ஆறுமுகம், 60, சக்திவேல், 55, சுரேந்தர்பாபு, 35, சுரேஷ், 42, கார்த்திகேயன், 41, கொண்டையம்பாளையத்தை சேர்ந்த, மூர்த்தி, 48, கார்த்தி, 32, திங்களூரை சேர்ந்த, விஜய், 24, ஹரிதாஸ், 27, அருண், 25, கவின், 26, ஈரோட்டை சேர்ந்த, மோகன்குமார், 60 என, 12 பேர் சிக்கியிருந்தனர். முதலில் அவர்களுக்கு காற்று கிடைக்க வழிவகை செய்தனர். முதற்கட்டமாக எட்டு பேரையும், இரண்டாம் கட்டமாக நான்கு பேரையும் என, அரை மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு, 12 பேரும் மீட்கப்பட்டனர்.

லிப்டில் ஒரு சமயத்தில் ஐந்து பேர் பயணிக்க வேண்டும். ஆனால், 12 பேர் புகுந்ததே கோளாறு ஏற்பட காரணமாகி விட்டது. இதையறிந்த மக்கள் சம்பவம் நடந்த கட்டடத்தின் முன் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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