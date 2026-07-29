/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கள உதவியாளர் பதவி கோரி கேங்மேன்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:22 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு; தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு - சி.ஐ.டி.யு., சார்பில், ஈரோடு ஈ.வி.என்., சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை பொறி-யாளர் அலுவலக வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மண்டல செயலர் ஸ்ரீதேவி தலைமை வகித்தார். தலைவர் ஜோதிமணி, ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பு தலைவர் குப்புசாமி முன்னிலை வகித்-தனர். மாநில துணை தலைவர் இளங்கோ, கோரிக்கை குறித்து பேசினார்.முத்தரப்பு ஒப்பந்தப்படி கேங்மேன் பணியாளர்-களை, கள உதவியாளர்களாக பணி மாற்றம் செய்ய வேண்டும். விருப்ப மாறுதல் பெற்ற அனைத்து கேங்மேன் பணியாளர்களையும், பணி விடுவிப்பு செய்து, மாறுதல் பெறப்பட்ட இடத்-துக்கு மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.