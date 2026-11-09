/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கடையில் குட்கா பறிமுதல் தி.மு.க., நிர்வாகி கைது
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 AM
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பவானி:ஆப்பக்கூடல்
காமராஜர் காலனியை சேர்ந்தவர் செல்வன், 56; ஆப்பக்கூடல் பேரூர்
தி.மு.க., துணை செயலாளர். அதே பகுதியில் பஸ் நிறுத்தம் அருகில்
பெட்டிக்கடை வைத்துள்ளார். கடையில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை
பொருட்கள் விற்பதாக கிடைத்த தகவலின்படி, ஆப்பக்கூடல் போலீசார் சோதனை
செய்தனர். இதில், 4 பாக்கெட் புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்து,
அவரை கைது செய்தனர்.
* பவானி அருகே மேட்டுநாசுவன்பாளையத்தில்
வீட்டில் வைத்து, குட்கா புகையிலை பொருட்கள் விற்ற அதே பகுதியை சேர்ந்த
பிரகாஷை, 30, சித்தோடு போலீசார் கைது செய்து, 41 கூல்-லிப்
பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.