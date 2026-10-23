/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ இளம்பெண் மாயம்
ADDED : அக் 02, 2026 03:03 AM
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ஈரோடு: ஈரோடு சேனாபதிபாளையம் மாரியம்மன் கோவில் வீதியை சேர்ந்த ராமலிங்கம் மகள் தீபா, 19; ஈரோட்டில் டச் கிளாஸ் அண்ட் இன்டஸ்ரியல் ஷாப்பில் வேலை செய்தார். கடந்த, 30ம் தேதி வேலைக்கு சென்றார். மதியம் குழம்பு வாங்க வெளியே சென்றவர் கடைக்கு திரும்பவில்லை. ராமலிங்கம் புகாரின்படி தாலுகா போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
* பவானி அருகே காலிங்கராயன்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் புஷ்பா, 67; தனியார் பள்ளி உதவியாளர். இவரது கணவர் சண்முகம், 72; சில தினங்களுக்கு முன் தம்பதி இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் சண்முகம் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று விட்டார். புஷ்பா புகாரின்படி சித்தோடு போலீசார் தேடி
வருகின்றனர்.