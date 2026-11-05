/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/பஸ் ஸ்டாண்டில் சடலம் கொலை செய்து வீச்சா?
ADDED : நவ 04, 2026 07:50 AM
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பவானி:பவானி
பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள நிழற்கூடத்தில், 43 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண்
சடலம் நேற்று காலை கிடந்தது. பவானி போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி
விசாரித்தனர்.
இதில் வெள்ளித்திருப்பூர் அருகே கெம்மியம்பட்டி
காலனியை சேர்ந்த அருள், 43; பந்தல் போடும் தொழிலாளி என்பது தெரிந்தது.
உடலில் ரத்தக்காயம் இருந்ததால், கொலை செய்யப்பட்டாரா என்று
போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து விசாரணை
மேற்கொண்டுள்ளனர்.