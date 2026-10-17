தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/பச்சைமலை கோவில் உண்டியல்கள் திறப்பு

பச்சைமலை கோவில் உண்டியல்கள் திறப்பு

பச்சைமலை கோவில் உண்டியல்கள் திறப்பு

ADDED : அக் 17, 2026 07:04 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 17, 2026 07:04 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கோபி,:கோபியில் பிரசித்தி பெற்ற பச்சைமலை முருகன் கோவிலில், இரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை உண்டியல் காணிக்கை எண்ணப்படுகிறது.

இதன்படி கோவில் செயல் அலுவலர் விஸ்வநாதன், அறநிலையத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் பழனிச்சாமி முன்னிலையில், ஆறு நிரந்தர உண்டியல்களை திறந்து எண்ணும் பணி நேற்று நடந்தது. தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மொத்தம், 3.40 லட்சம் ரூபாய் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. கடந்த ஆக.,20ல் உண்டியல் எண்ணியபோது, 4.70 லட்சம் ரூபாய் காணிக்கையாக கிடைத்தது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us