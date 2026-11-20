ADDED : நவ 20, 2026 03:48 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஈரோடு மாநகராட்சி, 12வது வார்டு, தி.மு.க.,
கவுன்சிலர் ஜெகதீசன் தலைமையிலான பொதுமக்கள், மனு வழங்கி கூறியதாவது:
ஈரோடு
மாநகராட்சி, 12 வது வார்டு, பெரியசேமூர், ஈ.பி.பி.நகர், பி.பி.கார்டன்
பகுதியில், 4,500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் இருக்கிறோம். கடந்த,
2020 ல் இங்குள்ள தனியார் இடத்தில் ஜியோ சார்பில் மொபைல் போன் டவர்கள்
அமைக்கும் வகையில் அமைப்பை ஏற்படுத்தினர்.
அந்த அமைப்பில் வாடகை அடிப்படையில் எந்த நிறுவனங்களும் டவர் அமைத்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்தனர்.
இதை
எதிர்த்து, ஈ.பி.பி.நகர் குடியிருப்போர் சங்கம் சார்பில்
நீதிமன்றத்தில் தடையாணை பெற்றோம். தடையாணை நிறைவு பெற்ற நிலையில்
கடந்த, 10 முதல் மொபைல் டவர்கள் அமைப்பதற்கான பணிகளை துவங்கி
உள்ளனர். இவ்விடத்தில் பல டவர்கள் அமைந்தால், கதிர்வீச்சால் மக்கள்,
குடிநீர், இயற்கை பாதிக்கும். குழந்தைகள், கர்ப்பணிகள், முதியோர்
அதிகம் பாதிப்பர்.
அருகே பள்ளி, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்,
மருத்துவமனை, கோவில், பூங்கா உள்ளதால், அவ்விடத்தில் டவர் அமைக்க
அனுமதிக்கக்கூடாது.
இவ்வாறு கூறினர்.