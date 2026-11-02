/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/குண்டும், குழியுமான சாலையால் அவதி
ADDED : நவ 01, 2026 06:17 AM
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கோபி:கோபி அருகே காமராஜர் நகரில் இருந்து, வரப்பாளையம்
கிராமம் வழியாக, மல்லிபாளையம், அயலுார் வரை செல்லும் சாலை உள்ளது.
எந்நேரமும் வாகன போக்குவரத்து அதிகமுள்ள வரப்பாளையம் கிராம சாலை,
வழி நெடுகிலும், குண்டும், குழியாக, படுமோசமாக
காட்சியளிக்கிறது. இதனால் அவ்வழியே சைக்கிள் மற்றும் டூவீலர் போன்ற
வாகனங்களில் பயணிப்போர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து
விபத்துக்குள்ளாகின்றனர். சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்து நிர்வாகம்,
சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதியினர்
கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.