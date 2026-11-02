தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/இந்திரா நினைவு தினம் காங்., அனுசரிப்பு

இந்திரா நினைவு தினம் காங்., அனுசரிப்பு

இந்திரா நினைவு தினம் காங்., அனுசரிப்பு

ADDED : நவ 01, 2026 06:18 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 01, 2026 06:18 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஈரோடு:ஈரோடு மாநகர் மாவட்ட காங்., கமிட்டி அலுவலகத்தில், முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. மாவட்ட தலைவர் ராஜேஷ்ராஜப்பா தலைமையில் இந்திரா உருவப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

தேசிய ஒருமைப்பாட்டு நாள் உறுதிமொழியை ஏற்றனர். மாநில சிறுபான்மை பிரிவு துணை தலைவர் ஜவகர்அலி, மாவட்ட பொருளாளர் புனிதன், பகுதி தலைவர்கள் விஜயபாஸ்கர், கோபி, அர்ஷத், பாஷா, கிருஷ்ணவேணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us