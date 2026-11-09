/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மின் பயனீட்டாளர் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : நவ 08, 2026 05:52 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு மின்
பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் தலைமையில் வரும், 11ம் தேதி காலை,
11:00 மணிக்கு மின் பயனீட்டாளர் மாதாந்திர குறைதீர் கூட்டம்,
'செயற்பொறியாளர் (விநியோகம், தெற்கு), கோட்ட அலுவலகம், 948 -
ஈ.வி.என்.சாலை, ஈரோடு-9' என்ற முகவரியில் நடக்கிறது.
இதில் சோலார்,
கணபதிபாளையம், கொடுமுடி, சிவகிரி, கஸ்துாரிபாய் கிராமம்,
அரச்சலுார், எழுமாத்துார், மொடக்குறிச்சி, அனுமன்பள்ளி,
முள்ளாம்பரப்பு பகுதி பயனீட்டாளர்கள், தங்கள் குறை, கோரிக்கைகளை
தெரிவித்து தீர்வு பெறலாம்.