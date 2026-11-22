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எம்.எல்.ஏ., மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
எம்.எல்.ஏ., மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:25 AM
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ஈரோடு;ஈரோடு,
சூரம்பட்டியில் உழைக்கும் பெண்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழு - சி.ஐ.டி.யு.,
சார்பில், பீடி தொழிலாளர் சங்க தலைவர் சித்தாரா பேகம் தலைமையில்
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச
குறுஞ்செய்தி அனுப்பி, பாலியல் தொல்லை கொடுத்த கள்ளக்குறிச்சி
த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி
ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். இதுபோன்ற சட்ட விரோத செயல்களில்
ஈடுபடுவோர் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என,
தெரிவித்தனர்.