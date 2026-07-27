இந்து முன்னணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:39 AM
கோபி:ஆலய
சிறப்பு தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யக்கோரி, இந்து முன்னணி ஈரோடு
மேற்கு மாவட்டம் சார்பில், மாவட்ட தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தலைமையில்,
கோபியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட பொதுச்செயலாளர்
பாலமுருகன் முன்னிலை வகித்தார்.
மாநில செயலாளர் சண்முகம் கலந்து
கொண்டு பேசினார். மாவட்ட துணை தலைவர்கள் செல்வராஜ், கார்த்தி
சிதம்பரம், மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் பிரபாகரன், மாவட்ட செயலாளர்கள்
முருகேசன், குமார், தமிழ்ச்செல்வன், சம்பத்குமார், கார்த்தி, சதீஷ்,
மணிகண்டபிரபு, இந்து அன்னையர் முன்னணி மாவட்ட செயலாளர் கிருத்திகா
உட்பட நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஈரோட்டில்..ஹிந்து
முன்னணி சார்பில் ஆலய தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யக்கோரி, ஈரோடு
வீரப்பன்சத்திரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. பொருளாதார
தீண்டாமையை ஏற்படுத்தும் ஆலய கட்டண தரிசன முறையை தமிழக அரசு ரத்து
செய்ய கோஷமிட்டனர். பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வந்தும்
பக்தர்களிடையே தரிசன கட்டணம் வசூலிப்பது எந்த வகையில் நியாயம்?
என்று கேள்வி எழுப்பினர். மாவட்ட தலைவர் ஜெகதீசன், பொருளாளர்
கார்த்தி, கோவை கோட்ட பொது செயலாளர் கிருஷ்ணன், மாவட்ட செயலாளர்கள்
சங்கர், முரளி, ரமேஷ், கார்த்திகேயன், விவேக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.