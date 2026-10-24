தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் 7ம் நாளாக பூனாட்சியில் போராட்டம்

மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் 7ம் நாளாக பூனாட்சியில் போராட்டம்

மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் 7ம் நாளாக பூனாட்சியில் போராட்டம்

ADDED : அக் 13, 2026 06:08 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 13, 2026 06:08 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பவானி; அம்மாபேட்டை அருகே பூனாட்சி பஞ்.,ல், மர-வள்ளிக்கிழங்கு மாவு உற்பத்தி செய்யும் ஆலை மற்றும் எத்தனால் தயாரிக்கும் ஆலை செயல்-படுகிறது.

ஆலையில் இருந்து வெளியேற்றும் சுத்திகரிக்-கப்படாத கழிவு நீரால், சித்தார் ஓடை தண்ணீர், நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து விட்டது. இதற்கு உரிய தீர்வு காணும் வரை, பள்ளிகளுக்கு மாணவர்களை அனுப்ப மாட்டோம் என்று கூறி, கடந்த, 5ம் தேதி முதல் பெற்றோர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்-ளனர்.நத்தமேடு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்களின் பெற்றோர் தொடங்கிய போராட்-டத்துக்கு, ராமச்சந்திராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, செம்படாம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்களின் பெற்-றோரும் ஆதரவளித்து, தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஏழாவது நாளாக இந்த போராட்டம் தொடர்ந்தது. நிரந்தரமாக இந்த ஆலையை மூடினால் மட்டுமே, மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்புவோம் என்று பெற்றோர்களும், இப்பகுதி மக்களும் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us