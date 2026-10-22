சிப்காட்டால் விஷமானது 12 ஊராட்சி நிலத்தடி நீர்

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ADDED : அக் 12, 2026 11:36 PM
சென்னிமலை: ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட, பெருந்துறை சிப்காட் சாய கழிவுநீரால், பல்வேறு இடங்களில், நிலத்தடி நீர் பெருமளவு பாதித்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள, 220 இடங்களில் ஆழ்துளை கிணறுகளில், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சார்பில், நீர் மாதிரி சேகரித்து, ஆய்வுக்காக சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
அதில், பல இடங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட, மிக அதிகமாக உப்பு, நைட்ரேட், குளோரைடு மற்றும் புளூரைடு உருவாகி, குடிப்பதற்கே தகுதியற்று, விஷமாக மாறியிருப்பது தெரிந்தது. இதனால், மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தற்போது, இந்த ஆழ்துளை கிணறுகளை, உடனடியாக மூட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியான, வாய்ப்பாடி ஊராட்சி, தோட்டத்துப்புதுார் குடிநீர் மாதிரியில், உப்பின் அளவு மிக உச்சக்கட்டமாக அதிகரித்ததுடன், நிலத்தடி நீரின் தரம் பாதாளத்துக்கு சென்றுள்ளது. எளையம்பாளையம், முருங்கம்பாளையம் உட்பட, ௧௨ இடங்களிலும் நிலத்தடி நீர் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆய்வறிக்கையில் தெரிய வந்துள்ளது. ஆய்வறிக்கை குறித்த நோட்டீஸ், ஊராட்சி அலுவலகங்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ளன .
ஈரோடு கலெக்டர் கந்தசாமி கூறுகையில், ‘‘சிப்காட் ஆலைகளுக்கு தனியாக பைப்லைனில் காவிரி நீர் வருகிறது. அந்த நீரை கூடுதலாக பெற்று, சுத்திகரிப்பு செய்து, இக்கிராமங்களுக்கு குடிநீராக வழங்கப்படும். இடைப்பட்ட நேரத்தில் சிப்காட்டுக்கான சி.எஸ்.ஆர்., நிதியில் ஆர்.ஓ., பிளான்ட் அமைத்து சுத்திகரிப்பு செய்து குடிநீர் வழங்கவும் திட்டமிட்டுள்ளோம்,’’ என்றார்.