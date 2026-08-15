மடப்பள்ளிக்கு இன்று அதிகாலை திரும்பும் சுவாமிகள்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:54 AM
அந்தியூர்:அந்தியூர்
புதுப்பாளையம் குருநாத சுவாமி கோவில் தேர்த் திருவிழாவின்போது,
குருநாதர் சென்ற தேர் நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:00 மணிக்கு சென்றதால்,
ஒரு நாள் தாமதமாக, இன்று அதிகாலை, மூன்று சுவாமிகளும் மடப்பள்ளிக்கு திரும்புகிறது.
அந்தியூர் புதுப்பாளையம் மடப்பள்ளியிலிருந்து காமாட்சியம்மன், பெருமாள், குருநாதர் எழுந்தருளிய நிலையில், வனக்கோவிலுக்கு, 60 அடி மகமேரு
தேரில் நேற்று முன்தினம் காலை கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புடைசூழ சப்பர தேர்கள் சென்றடைந்தன.
வழக்கமாக புதன்கிழமை காலையில் மூன்று சுவாமிகளும் வனக்கோவிலுக்கு
சென்று, வியாழனன்று அதிகாலை மடப்பள்ளிக்கு கொண்டு வரப்படும்.
ஆனால்
நேற்று முன்தினம் காமாட்சியம்மன் மற்றும் பெருமாள் சுவாமி சப்பரம்,
மதியம், 2:00 மணிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. மூன்றாவதாக குருநாதர்
சப்பரத்தை, புதுப்பாளையம் பாலத்தை கடந்து செல்லும்போதே, நேர்
திசையில் கொண்டு செல்ல முடியாமல் பக்தர்கள் பரிதவித்தனர். இடது
மற்றும் வலது புற தோளில் சுமந்து சென்றதால், பக்தர்களால்
அங்குமிங்கும் செல்வதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஒரு வழியாக
நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:00 மணிக்கு, 2 கி.மீ., துாரத்திலுள்ள வனக்
கோவிலுக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்தனர். பக்தர்கள் சோர்வடைந்ததால்
நேற்று அதிகாலை மீண்டும் மடப்பள்ளிக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பதில்
சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதுமட்டுமின்றி மூன்று சுவாமிகளையும் மீண்டும்
மடப்பள்ளி கொண்டு வர, புதன்கிழமை இரவு, 10:00 மணிக்கு விளக்கு பூஜை
நடக்கும். இந்தாண்டு குருநாதர் தாமதமாக சென்றதால் பூஜை செய்யவில்லை.
இதனால் சுவாமிகளுக்கும் புதன், வியாழன் என இரு நாட்களும்
வனக்கோவிலில் சிறப்பு அலங்கார பூஜை நடந்தது. நேற்றிரவு விளக்கு பூஜை
முடிந்து, இன்று அதிகாலை மூன்று சுவாமிகளும், புதுப்பாளையம் மடப்பள்ளிக்கு
திரும்புகின்றன. இன்று, நாளை மடப்பள்ளியில் பக்தர்களுக்கு அருள்
பாலிப்பர். கடந்த இரண்டு நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோழி, ஆடு
பலியிட்டும் பொங்கல் வைத்தும் சுவாமிகளை வழிபட்டு சென்றனர்.