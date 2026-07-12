/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/தொழிலாளியை தாக்கிய வழக்கில் மூவர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:50 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு மாணிக்கம்பாளையம் வக்கீல் தோட்டம் சிவானந்தம் மகன் சரவணன் (எ) சரவண குமார், 27; தறி பட்டறை தொழிலாளி. பெரியவலசு திலகர் வீதியில் சென்றவரை,
வீரப்பன்சத்திரம் எம்.ஜி.ஆர்.நகர் காசி விஸ்வ நாதன், 30, இவரது நண்பர்களான பெரியவலசு சுப்பிரமணிய சிவா வீதி மனோஜ், 21; வீரப்பன்சத்திரம் லோகநாதன் மகன் பிரவீன் குமார், 25; இவர்களுக்கும் சரவணனுக்கும் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் தகராறாக மாறியது. இதில் மூவரும் தாக்கியதில் பலத்த காயமடைந்தார். புகாரின்படி வீரப்பன்சத்திரம் போலீசார் மூவரையும் கைது செய்தனர்.